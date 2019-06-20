دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper المرشح لخلافة ماي: جدي الأكبر مسلم وأعتذر عن إهانة المنتقبات

أبدى وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، المرشح لرئاسة الحكومة اعتذاره عن تعليقات سابقة أساء فيها للمنقبات، قائلًا إن جده الأكبر «مسلم».

وخلال مناظرة تلفزيونية لمرشحي رئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية، قال جونسون: «لقد جاء جدي الأكبر المسلم إلى هنا عام 1912، لمعرفته بأن هذا البلد مستعدّ للترحيب بالوافدين من جميع أنحاء العالم».

ووفقًا لصحيفة «إكسبريس» البريطانية، فإن جدّ جونسون الأكبر هو «علي كمال»، وكان صحفيًّا وسياسيًّا وشاعرًا في العهد العثماني.

جونسون يفوز بأغلبية الأصوات في جولة التصويت الثانية في سباق رئيس الحكومة البريطانية الجديد

مقدم بواسطة: رويترز



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وفي تبريره لتعليقات سابقة وصف فيها المنتقبات بـ«صناديق البريد»، و«لصوص البنوك»، قال جونسون، إن تلك العبارات «تعود إلى آخر 20 أو 30 عامًا عملت فيها كصحفيّ، واجتزأ الناس هذه الكلمات من مقالي وبالغوا فيها». مضيفًا: «بالطبع أنا آسف عن الإهانة التي سببتها تلك الكلمات».

وكان جونسون، فاز أمس الأول الثلاثاء، في الجولة الثانية من انتخابات حزب المحافظين، حيث حصل على 126 صوتًا في هذه الجولة لاختيار زعيم لحزب المحافظين، ورئيس للوزراء خلفًا لتيريزا ماي، في التصويت الذي شارك فيه 313 نائبًا من حزب المحافظين في مجلس العموم.

وحلّ في المرتبة الثانية وزير الخارجية الحالي، جيرمي هنت، حاصلًا على 46 صوتًا، بينما جاء وزير الداخلية ساجد جاويد في المرتبة الخامسة بحصوله على 33 صوتًا.

ومن المقرر أن تجري الجولة الثالثة من الانتخابات، الأربعاء المقبل.

والجمعة الماضي، أعلن حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا رسميًّا استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من زعامة الحزب.

وجاءت خطوة «ماي» استجابة لضغوط حزبها الذي طالبها بالاستقالة، بعد فشلها في تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وكان من المقرر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الماضي، لكن تم تمديد التاريخ إلى 31 أكتوبر المقبل؛ بسبب الأزمة السياسية في البلد حول اتفاق الخروج.

يشار أن جونسون يُعدّ من أشد المناصرين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.