طهران تدين انتهاك طائرة أمريكية أجواء البلاد وتصف الأمر بـ"العمل الاستفزازي"

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):
أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي بشدة انتهاك طائرة مسيرة أمريكية الأجواء الإيرانية اليوم الخميس.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن موسوي القول: "تدين إيران بشدة هذا العمل المعادي والاستفزازي، وتحذر على نحو قاطع من أي دخول غير شرعي ومعاد لأي شيء أو جسم طائر لأجواء البلاد".
كما أكد على أن الجمهورية الإسلامية "تحمل المعتدين مسؤولية عواقب هذه الأعمال".
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس في محافظة هرمزجان جنوب شرقي البلاد، بعدما اخترقت المجال الجوي للبلاد.
وصرح مسؤول أمريكيا بأن إسقاط الطائرة تم فوق المياه الدولية لمضيق هرمز.
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