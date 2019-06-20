مدبولي يتفقد الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية ويوجه بسرعة إنهاءه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الحي الحكومي ومقر رئاسة مجلس الوزراء، ومقر البرلمان، استعدادا لانتقال الحكومة للعاصمة الجديدة العام المقبل.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذي للمقار الرسمية ومباني الخدمات بالحي الحكومي، والذي سيضم إلى جانب مقر مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والوزارات، قاعات مؤتمرات، ومبنى لخدمة المواطنين.

وقام مدبولي بجولة في عدد من ادوار مقر رئاسة مجلس الوزراء، للتعرف على مراحل تنفيذ كافة مكوناته، وقدم توجيهاته بشأن عدد من المقترحات الهندسية.

Advertisements

ووجه رئيس الوزراء بأهمية مواصلة العمل، وفقاً للتوقيتات الزمنية المقررة، في ضوء أهمية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، كطفرة حضارية كبرى.

كما توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له، إلى مقر مجلس النواب، الذي يتم إنشاؤه ضمن الحي الحكومي، حيث تفقد المبنى، واستمع الى شرح حول مراحل تنفيذه والخطوات المتبقية، كما صعد الى آخر نقطة بالمقر، حيث يتم استكمال تنفيذ القبة الضخمة أعلى المقر، والتي ستزينه وتميزه.

وشدد رئيس الوزراء على أنه سيزور العاصمة الادارية شهريا لمتابعة الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات، موجها بسرعة الانتهاء من رصف وزراعة الطرق والمحاور الرئيسية خاصة بالمناطق التى سيبدأ تشغيلها مع انتقال الحكومة.