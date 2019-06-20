محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أشرف سويلم:
نفذت مديرية الثقافة في شمال سيناء مجموعة من الأنشطة جاء أبرزها الفعاليات الخاصة بالأطفال، ضمن الأنشطة الثقافية التي أطلقتها قصور الثقافة بجميع فروعها على مستوى الجمهورية.
وشهد بيت ثقافة حي المساعيد بالعريش تنفيذ أنشطة ثقافية وفنية للأطفال على هيئة أفلام تسجيلية التف حولها أعداد كبيرة من الأطفال لسماع حكايات "أبلة فضيلة" تمهيدًا لتعميم التجربة.
كما ركزت الأنشطة على تناول الموضوعات التي تهتم بشرح معالم المحافظة والمناطق السياحية التي يمكن للوافدين أن يقضوا بها عطلات الصيف والاستمتاع بالشواطئ والمناظر الطبيعية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحها في العريش.. قصور الثقافة بشمال سيناء تسعى لتعميم تجربة "أبلة فضيلة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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