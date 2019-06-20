القاهرة الجديدة يطالب أصحاب المصانع والمحال المخالفة بتوفيق أوضاعهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

طالب المهندس عادل النجار،رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أصحاب المصانع والمحال التجارية والخدمية التى تم سحب عينات من مخلفات الصرف الصحي لديها، وظهرت نتائج تحليلها مخالفة للمواصفات المنصوص عليها بقوانين الصرف الصناعي، إلى التوجه لإدارة الصرف الصناعي بمحطة الياسمين بالتجمع الأول بالمدينة ، لبدء توفيق الأوضاع.

وأوضح رئيس الجهاز في بيان الوزارة اليوم، أنه يتم التوجه إلى الإدارة المذكورة، لسداد المستحقات المالية لجهاز المدينة، ولتقديم خطة لتوفيق الأوضاع، حتى لا يستمر الجهاز في اتخاذ كافة الإجراءت القانونية من رفع عدادت المياه والكهرباء وإلغاء وصلة الصرف الصحي وسحب التراخيص.