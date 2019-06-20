محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
طالب المهندس عادل النجار،رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أصحاب المصانع والمحال التجارية والخدمية التى تم سحب عينات من مخلفات الصرف الصحي لديها، وظهرت نتائج تحليلها مخالفة للمواصفات المنصوص عليها بقوانين الصرف الصناعي، إلى التوجه لإدارة الصرف الصناعي بمحطة الياسمين بالتجمع الأول بالمدينة ، لبدء توفيق الأوضاع.
وأوضح رئيس الجهاز في بيان الوزارة اليوم، أنه يتم التوجه إلى الإدارة المذكورة، لسداد المستحقات المالية لجهاز المدينة، ولتقديم خطة لتوفيق الأوضاع، حتى لا يستمر الجهاز في اتخاذ كافة الإجراءت القانونية من رفع عدادت المياه والكهرباء وإلغاء وصلة الصرف الصحي وسحب التراخيص.
كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة الجديدة يطالب أصحاب المصانع والمحال المخالفة بتوفيق أوضاعهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.