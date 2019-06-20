14 سيارة إسعاف لتأمين مواقع شاشات عرض مباريات أمم أفريقيا في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد النفار، اليوم الخميس، عن لدفع بـ14 سيارة إسعاف مجهزة ومتطورة، لتأمين شاشات عرض مباريات كأس الأمم الإفريقية بمراكز المحافظة الخمسة.

وأكد "النفار"، أنه جرى تجهيز 8 سيارات لتأمين شاشات العرض العملاقة في ميادين المدن الخمسة، بواقع 2 في كل من مدن الخارجة، والداخلة والفرافرة وشاشة في مدينتي بلاط وباريس، بينما جرى تجهيز 6 سيارات أخرى لتأمين مراكز الشباب الستة التي تتولى عرض مباريات البطولة هي مراكز شباب (الخارجة، الداخلة، الزهور، بلاط، باريس، الفرافرة).

ولفت إلى، رفع درجة الطوارئ بالمرفق، وجاهزية 42 نقطة إسعاف و74 سيارة إسعاف تتولى تغطية جميع أنحاء المحافظة، استعدادًا لأي طوارئ خلال الفترة الحالية والمقبلة تزامنا مع استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية.

كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعلن أمس الأربعاء، عن تجهيز 8 شاشات عملاقة لإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر يوم الجمعة المقبل وحتى 19 يوليو المقبل، وذلك بالميادين الرئيسية بمدن المحافظة المختلفة بكل من ( الممشي السياحي - السينما - ميدان الساعة - ميدان الشعلة) بالخارجة، وشاشة بكل من باريس والداخلة والفرافرة وبلاط و 6 مراكز شباب(مركز شباب الخارجة، الداخلة، الزهور، بلاط، باريس، الفرافرة).