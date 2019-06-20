إيران تحذر أمريكا من انتهاك مجالها الجوي

دانت وزارة الخارجية الإيرانية، ما وصفته بأنه "انتهاك للمجال الجوي الإيراني" من قبل طائرة أمريكية مسيرة من دون طيار، محذرة من عواقب مثل هذه الإجراءات "الاستفزازية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الخميس، إن "أي انتهاكاتمن هذا القبيل لحدود إيران مدانة بشدة، ونحذر من عواقب مثل هذه الإجراءات غير القانونية والمستفزة".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر، اليوم الخميس، في
وازداد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشكل ملموس في منطقة الخليج مؤخرا على خلفية الهجمات على 4 سفن تجارية قرب شواطئ الإمارات 12 مايو، وناقلتي نفط في خليج عمان 13 يونيو الجاري.
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