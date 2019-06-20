باتروشيف: روسيا ستأخذ مصالح إيران بالاعتبار وتطرح وجهة نظرها في اجتماع القدس

أعلن أمين مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن روسيا ستأخذ بالاعتبار مصالح إيران، وستطرح وجهة نظر طهران على الولايات المتحدة وإسرائيل في اجتماع القدس بين مجالس أمن الدول الثلاث.

وسيجري باتروشيف مشاورات مع مساعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للأمن القومي جون بولتون، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات يومي 24 و25 يونيو الجاري.

وقال المسئول الروسي للصحفيين، اليوم الخميس، عقب اختتام الاجتماع الدولي حول

الأمن في مدينة أوفا: "إيران موجودة في سوريا بدعوة من الحكومة الشرعية، وتشارك بنشاط في مكافحة الإرهاب. وبالتالي سنعمل (في اجتماع القدس) على مراعاة مصالح إيران، لأنهم استثمروا أموالا كبيرة، وحققوا بعض النجاح في هذا العمل".

وأضاف: "نواجه حقيقة أن مصالح الدول الثلاث تسير في اتجاهات مختلفة، ولذلك "فإن الجانب الروسي سيأخذ بعين

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الاعتبار مصالح إيران ولفت انتباه الإسرائيليين والجانب الأمريكي لهذه المصالح".

وكشف أمين مجلس الأمن الروسي أن الاجتماع الذي سيضم مسئولي مجالس الأمن في روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل في القدس سيناقش بشكل أساسي الوضع في سوريا.

وقال: "الموضوع الرئيسي المعين هو التسوية السورية، وبالطبع سنناقش مواضيع حول هذه العملية، وأنا لا ألتزم بالتنبؤ بأي نتائج بعد".

وأشار باتروشيف إلى أن الاجتماع المقرر في القدس يعقد بمبادرة من إسرائيل، وأضاف: "نعتزم عقد اجتماعات ثنائية مع كل من الإسرائيليين وممثلي الولايات المتحدة، إضافة إلى ذلك سنعقد اجتماعات ثلاثية".