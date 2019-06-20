التحالف يؤكد استهداف الحوثيين لمحطة تحلية بمدينة الشقيق جنوب المملكة

أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، استهداف الحوثيين، اليوم الخميس، محطة تحلية المياه المالحة بمدينة الشقيق جنوب المملكة.
وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي: "سقط مقذوف معاد حوثي بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق، ولمينتج عنه أي أضرار بشرية".
وأضاف: "الجهات العسكرية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من
وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية".
وأعلن الحوثيون مساء، أمس الأربعاء، استهداف محطة بالشقيق في جازان، فيما توعدوا "بمفاجآت كبيرة قادمة" بالنسبة إلى المملكة.
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