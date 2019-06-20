اليونان: سنتخذ إجراءات ضد تركيا في قمة الاتحاد الأوروبي

توجّه رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، اليوم الخميس، إلى بروكسل للمشاركة في فعاليات قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة على مدار يومين، والتي سيسعى خلالها إلى اتخاذ تدابير محددة ضد تركيا، إذا ما واصلت أنقرة سلوكها "الاستفزازي" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجهمورية قبرص.
وذكرت صحيفة "كاثمريني" اليونانية -
وكان تسيبراس أعرب، بعد الاتفاق مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس على تبني استراتيجية موحدة بخصوص تركيا، عن ثقته بأنه سيتم "اتخاذ قرارات واضحة وربما إجراءات في بروكسل في حال مواصلة تركيا لسلوكها الاستفزازي".
وأوضح أن النهج الذي تتبعه تركيا نابع من رغبتها في الاستيلاء على حصة من موارد الطاقة في المنطقة، مؤكدًا أن أنقرة لا تدرك الوقائع الجديدة في المنطقة.
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