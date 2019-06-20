شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر، اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 11 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية.
ففي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنين اثنين، لم تعرف هويتهما بعد، بعد أن اقتحمت بناية سكنية بحي المصايف في مدينة رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد أن داهمت منزليهما في قرية "أبو شخيدم" شمال غرب رام الله، وشابا آخر من قرية "راس كركر".
وفي نابلس شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، بعد أن داهمت منازلهم.
وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة
في سياق آخر، اقتحم آلاف المستوطنين، الليلة الماضية، وبحماية جيش الاحتلال بلدة "كفل حارس" شمال سلفيت.
وقال رئيس بلدية "كفل حارس" عصام أبو يعقوب إن الآلاف اقتحموا البلدة بحجة إقامة طقوس تلمودية في المقامات الإسلامية، التي يدعي الاحتلال يهوديتها، وهى
وأضاف أبو يعقوب أنه من أجل تأمين دخول المستوطنين، قام جيش الاحتلال بوضع الحواجز على مداخل البلدة، منذ ساعات الغروب ومن ثم اقتحامها، ومنع المواطنين من التجوال في شوارع البلدة وإغلاق المحلات التجارية، ووضع حواجز متنقلة على المفارق وبين منازل المواطنين، واعتدوا على حرية المواطنين، ومنعوهم من التجوال والوصول إلى منازلهم، وحتى المصلين تم منعهم من العودة إلى منازلهم، وبقوا في المساجد.
وذكر أبو يعقوب أن اقتحامات المستوطنين تشكل خطرا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، بعد أن زادت اعتداءاتهم عليهم، والتي كان آخرها، أمس الأربعاء، حيث اعتدوا على المواطنين العزل بعد رشقهم بالحجارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيًا في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.