الصين تبدأ تحقيقًا حول إغراق منتجات من أمريكا وأوروبا

بدأت وزارة التجارة الصينية تحقيقًا حول إغراق لمنتجات "الإيثيلين البروبيلين دين مونومر" (إي بي دي إم) واردة من الولايات المتحدةوكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.
ذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم الخميس، أن التحقيق سينتهي
في 19 يونيو 2020، ويمكن تمديده حتى 19 ديسمبر 2020 بشروط خاصة.
تستخدم هذه المادة بشكل واسع في صنع قطع أجزاء السيارات والأسلاك والكابلات وغيرها من المنتجات الصناعية.
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