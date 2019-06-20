الصين تبدأ تحقيقًا حول إغراق منتجات من أمريكا وأوروبا

بدأت وزارة التجارة الصينية تحقيقًا حول إغراق لمنتجات "الإيثيلين البروبيلين دين مونومر" (إي بي دي إم) واردة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.

ذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم الخميس، أن التحقيق سينتهي

تستخدم هذه المادة بشكل واسع في صنع قطع أجزاء السيارات والأسلاك والكابلات وغيرها من المنتجات الصناعية.

وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.ذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم الخميس، أن التحقيق سينتهيفي 19 يونيو 2020، ويمكن تمديده حتى 19 ديسمبر 2020 بشروط خاصة.تستخدم هذه المادة بشكل واسع في صنع قطع أجزاء السيارات والأسلاك والكابلات وغيرها من المنتجات الصناعية.

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