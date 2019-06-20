محكمة تركية تصدر 141 حكماً بالمؤبد على خلفية محاولة انقلاب 2016

حكمت محكمة في تركيا، اليوم الخميس، 141 حكماً بالسجن مدى الحياة، بحق 17 من كبار المسؤولين العسكريين السابقين بعد إدانتهم بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.

ومن بين المحكومين قائد سلاح الجو السابق ومستشار سابق للرئيس رجب طيب أردوغان.

ووجهت للمحكوم عليهم تهمة "محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري" وقتل 251 شخصاً و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" الحكومية.

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وأفادت الوكالة بأن وقائع المحاكمة، التي شملت 224 مشتبها بهم، جرت في محكمة بسجن سينكان في أنقرة. وكانت المحاكمة بدأت في عام 2017.

وتتهم الحكومة التركية رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، بالتخطيط للمحاولة الانقلابية وهو ما ينفيه تماماً.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن في أبريل الماضي أن هناك أكثر من 20 ألف معتقل في السجون التركية متهمون بالارتباط بمحاولة الانقلاب.