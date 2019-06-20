وزير الدفاع الأميركي الجديد سيبدأ مهامه الدولية باجتماع للناتو

يبدأ وزير الدفاع الأميركي الجديد بالوكالة مارك اسبر مهامه الدولية الأسبوع المقبل بلقاء نظرائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر الحلف.

وسيتولى وزير الجيش الحالي مارك اسبر منصبه الجديد كوزير للدفاع بالوكالة الإثنين قبل أن يسافر إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء دفاع الحلف الأطلسي يومي 26 و27 يونيو الجاري.

وجاء تعيين اسبر بعد أن قرر وزير الدفاع الحالي بالوكالة باتريك شاناهان التخلي عن آلية المصادقة (على تعيينه وزيراً أصيلاً للدفاع) لحاجته لتخصيص مزيد من الوقت لعائلته.

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وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، مساء أمس الأربعاء، أن تركيز الوزير اسبر في اجتماع بروكسل سينصب على "تعزيز الالتزام الأميركي بتقوية حلف شمال الأطلسي وضمان تقاسم أكثر إنصافاً للأعباء وتعزيز جهوزية الحلف ومناقشة القضايا الأمنية الإقليمية".

واسبر ثالث شخص يشغل هذا المنصب في غضون ستة أشهر فقط، ولا يتحفظ الحلفاء الأوروبيون على سياسات الرئيس دونالد ترامب الانعزالية وانتقاداته المتواصلة للتحالفات.

واستقال وزير الدفاع الأسبق الجنرال جيم ماتيس، الذي كان الكثير من حلفاء واشنطن يعتبرونه ضامناً للاستقرار الدولي، من منصبه في ديسمبر الفائت.