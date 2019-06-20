مقتل 3 من طالبان واعتقال اثنين في أفغانستان

قتلت قوات الأمن في أفغانستان ثلاثة من عناصر جماعة طالبان، واعتقلت اثنين آخرين، أثناء عمليات جرت في إقليمي بلخ وقندوز.

وذكرت مصادر عسكرية مطلعة أن غارة جوية أسفرت عن مقتل عناصر طالبان الثلاثة في منطقة شار بولاك بإقليم بلخ.

وأفادت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية الأفغانية نقلا عن المصادر القول، إن القوات الخاصة اعتقلت اثنين من مسلحي طالبان خلال عملية جرت في إقليم قندوز.

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يشار إلى أن الوضع الأمني في بعض مناطق إقليمي بلخ وقندوز، قد تدهور خلال الأشهر الأخيرة.

وينشط مسلحو طالبان في بعض مناطق الإقليمين، وعادة ما يقومون بأنشطة إرهابية.