الجيش الأمريكي يعلق على إعلان الحرس الثوري إسقاط طائرة “إستطلاع” أمريكية مسيرة

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قال الجيش الأمريكي إنه لم تكن هناك أي طائرة أمريكية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني وذلك بعد تصريحات إيرانية بإسقاط طائرة فوق إقليم هرمزجان.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوب إيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، “إن الحادث وقع فجر اليوم، حين قام الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز “غلوبال هوك” بعد أن اخترقت الأجواء الإيرانية في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزجان.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قالت أمس الأربعاء إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط والتي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع “وغيرها من قدرات الردع”.

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وقالت متحدثة باسم البنتاغون في بيان “الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع إيران لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة”.

وتصاعدت المخاوف من حدوث مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس. وحملت واشنطن طهران مسؤولية هذا الهجوم بينما نفت إيران الاتهامات.