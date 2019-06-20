بعد إسقاط الطائرة الأمريكية… شمخاني: أجواء إيران خط أحمر

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قال الأمين الأعلى لمجلس الأمن القومي علي شمخاني، إن أجواء إيران خط أحمر، وذلك بعد إسقاط الطائرة الأمريكية.

وأكد شمخاني، إسقاط “طائرة التجسس الأمريكية من طراز غلوبال هوك، بسواحل هرمز كان عن طريق الدفاعات الجوية التابعة للحرس الثوري”، حسب وكالة “فارس” الإيرانية.

وتابع شمخاني أن إيران أكدت مرارا دفاعها عن أجوائها ومياهها الإقليمية بكل قوة، وأن إيران “خط أحمر ولا فرق لديها بأن الطائرة تتبع أي بلد”.

جدد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، رفض بلاده التفاوض مع الولايات المتحدة في ظل العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران، مؤكدا كذلك إسقاط القوات الجوية الإيرانية لطائرة أمريكية مسيرة قبل ساعات.

وقال سلامي في خطاب، اليوم الخميس: “المفاوضات هي منطق الاستسلام، وأمريكا في المفاوضات تريد أن تسلب أسلحتنا الدفاعية، والشعب الذي تسلب أسلحته يصبح ضعيفا في الحرب”.

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وتابع سلامي: “لا نستطيع أن نثق بأمريكا مع كل هذا التاريخ من العداء تجاهنا”.

وكانت وكالة سباه نيوز قالت إن الذراع الإعلامي للحرس الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أسقط طائرة “تجسس” أمريكية مسيرة في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد.

وجاء في التقرير : “أُسقطت حين دخلت المجال الجوي الإيراني قرب منطقة كوه مبارك بالجنوب”.