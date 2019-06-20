كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تتجاهل مطالب النشطاء مع انتهاء المهلة المحددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقضى الموعد النهائي الذي حددته الجماعات الناشطة لحكومة هونج كونج لتلبية مطالبهم بما في ذلك الغاء تشريع تسليم المجرمين المثير للجدل دون رد رسمي. وقد اعلنت الجماعات انها ستدعو المؤيدين لمحاصرة المقر الحكومي اذا لم يتم تلبية مطالبهم، وسيواصلون المظاهرات التي شهدت خروج مئات الآلاف في الشوارع خلال الاسابيع الماضية.

و قد إعتذرت الرئيست التنفيذيت لهونج كونج كاري لام عن تعاملها مع مشروع قانون تسليم المجرمين، والذي يمكن استخدامه لارسال المشتبه بهم الى الصين القارية لمحاكمتهم. لكنها لم تصل الى حد إلغاء التشريع الذي يقول منتقدون انه يهدد استقلال الاقليم القضائي.

وتشمل المطالب الأخرى التحقيق في تكتيكات الشرطة، والكف عن وصف الاحتجاجات بانها اعمال شغب، والافراج عن المعتقلين واسقاط التهم الموجهة اليهم. كما دعا البعض الى استقالة لام.

