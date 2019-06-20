كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تنشأ وزارة جديدة لمعالجة أزمة المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنشأت الحكومة الهندية وزارة جديدة للتصدي لازمة المياه المتنامية، حيث يعتمد اكثر من 60 ٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة على الزراعة والامطار الموسمية الجيدة. وقد صرح الرئيس الهندي رام ناث كوفيند ان وزارة الطاقة المائية الجديدة ستتناول حفظ المياه وادارتها.

وقال كوفيند للبرلمان يوم الخميس ان الممارسات التقليدية لحفظ المياه تختفي حيث يتم ردم البرك والبحيرات لبناء المنازل. وقد أُجبر ملايين الاشخاص على الاعتماد على المياه من شاحنات الصهريج في ولاية تاميل نادو الجنوبية، التي كان لديها نقص بنسبة 62٪ في الامطار الموسمية العام الماضي.

