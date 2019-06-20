كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخزانة البريطاني يحذر من مغادرة الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخزانة البريطاني من ان ترك الاتحاد الاوروبي بدون صفقة سيضر بالاقتصاد ويخاطر في نهاية المطاف بتفكك المملكة المتحدة. من المتوقع ان يلقي فيليب هاموند خطابا سنويا في مدينة لندن يوم الخميس لتحذير المتنافسين على زعامة حزب المحافظين من ان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة قد "يخاطر بالاتحاد ورخاءنا الاقتصادي".

وفقًا لمقتطفات من خطابه، سيشير هاموند الي ان المتنافسين بحاجة الى توضيح ما سيحدث اذا تعثرت خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحديد الخطوط العريضة للخطة ب. وفي اقتراح محتمل باجراء استفتاء ثان، سيضيف "اذا لم يستطع رئيس الوزراء الجديد انهاء الجمود في البرلمان، فسيتعين عليه استكشاف آليات ديمقراطية اخرى لكسر الجمود"

