كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيتنام تطالب العلماء الروس بالمساعدة في الحفاظ على جثمان "هو تشي منه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير، أن الحكومة الفيتنامية تشكل فريقًا من الخبراء يضم العديد من العلماء الروس للمساعدة في الحفاظ على جثمان الزعيم المؤسس، هو تشي منه، المحنطة.

الفريق مكلف باقتراح تدابير علمية للحفاظ على جثة الزعيم الشيوعي السابق الذي توفي قبل 50 عامًا.

في كل عام، يشاهد الآلاف جثة "هو"، التي يتم عرضها داخل تابوت زجاجي في ضريح في العاصمة الفيتنامية هانوي.

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باستخدام العلم من "مختبر لينين" في الاتحاد السوفيتي السابق الذي حنط جسم الثوري الشيوعي فلاديمير لينين في العام 1924، وقامت محافظات أخرى بتحنيط قادتها السابقين، بما في ذلك هوغو تشافيز، وجوزيف ستالين، وكيم جونج إيل، وماو تسي تونج.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، يتقن الفيتناميون، لكن العلماء الروس يساعدون الحكومة بانتظام في الحفاظ على الجسم - وهي عملية كيميائية كانت سُرًا سوفيتيًا.

عبر كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية عن تقديره لـ"هو" خلال زيارته لفيتنام في مارس.