كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إسقاط الطائرة الأمريكية.. إيران تعلن جاهزيتها للحرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقطت ايران طائرة بدون طيار وبدون سلاح تابعة لسلاح البحرية الأمريكية MQ-4C Triton اثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز يوم الخميس، وفق ما صرح به مسؤول امريكي لوكالة ايه بي سي نيوز. من المؤكد ان هذا الحادث سيثير مناقشات جادة داخل ادارة ترامب حول كيفية الرد على الهجوم المباشر على اصول عسكرية امريكية، والذي يتجاوز الهجمات الاخيرة في الشرق الاوسط، والتي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيها على ايران.

وقد قدم الجنرال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري الإسلامي الايراني، تهديدا شديد اللهجة للولايات المتحدة بعد سقوط الطائرة قائلا ان "اسقاط طائرة التجسس الامريكية بدون طيار كان له رسالة واضحة وحاسمة وحازمة ودقيقة.. الرسالة هي ان حراس حدود ايران الاسلامية سوف يردون بشكل حاسم على انتهاك اي شخص غريب على هذه الارض. الحل الوحيد للاعداء هو احترام السلامة الاقليمية والمصالح الوطنية لإيران."

و اضاف "نحن لا ننوي الدخول في حرب مع اي بلد، لكننا مستعدون تمامًا للحرب. حادثة اليوم هي علامة واضحة على هذه الرسالة الدقيقة ".

