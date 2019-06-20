كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون باكستانيون: العثور على جثتي متسلقين صينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح مسؤولو تسلق الجبال في باكستان، أن فريق البحث رصد جثتي متسلقين أحدهما من الصين والآخر من هونج كونج، الذي فقد الاسبوع الماضي بينما كان يتسلق الي قمة الجبل في شمال باكستان.
وأضافوا أن الاثنين توفيا وسط طقس شتوي قاس، وعثر علي جثثهم يوم الأربعاء في نهر ليليج الجليدي في الشمال.
انقذت طائرة هليكوبتر عسكرية عضوًا في الحملة الثالثة من هونغ كونغ أيضا، وقد تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لانهم غير مخولين بالتحدث مع الصحفيين. في يوم الثلاثاء، انقذت مروحية تابعة للجيش الباكستاني أربعة متسلقين إيطاليين وباكستانيين تقطعت بهم السبل بعد أن حاصرهم انهيار جليدي في وادي إيشكومان، الواقع في منطقة غيزار الشمالية.
انقذت طائرة هليكوبتر عسكرية عضوًا في الحملة الثالثة من هونغ كونغ أيضا، وقد تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لانهم غير مخولين بالتحدث مع الصحفيين. في يوم الثلاثاء، انقذت مروحية تابعة للجيش الباكستاني أربعة متسلقين إيطاليين وباكستانيين تقطعت بهم السبل بعد أن حاصرهم انهيار جليدي في وادي إيشكومان، الواقع في منطقة غيزار الشمالية.