مسؤولون باكستانيون: العثور على جثتي متسلقين صينيين

وأضافوا أن الاثنين توفيا وسط طقس شتوي قاس، وعثر علي جثثهم يوم الأربعاء في نهر ليليج الجليدي في الشمال.

انقذت طائرة هليكوبتر عسكرية عضوًا في الحملة الثالثة من هونغ كونغ أيضا، وقد تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هويتهم لانهم غير مخولين بالتحدث مع الصحفيين. في يوم الثلاثاء، انقذت مروحية تابعة للجيش الباكستاني أربعة متسلقين إيطاليين وباكستانيين تقطعت بهم السبل بعد أن حاصرهم انهيار جليدي في وادي إيشكومان، الواقع في منطقة غيزار الشمالية.

