كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موريتانيا تدخل مرحلة الصمت الانتخابى منتصف ليل الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ الصمت الانتخابى فى موريتانيا منتصف ليلة الجمعة، بعد 15 يوما من الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السبت 22 يونيو الجارى.

وعلى مستوى التنظيم، قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، الأربعاء، إنها أكملت إجراءات نقل المعدات والتجهيزات إلى جميع مراكز الاقتراع في عموم البلاد.

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وأفادت اللجنة في بيان بأن كل مكاتب التصويت باتت جاهزة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم.