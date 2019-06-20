كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع عناصر حوثية بينهم قيادى وتحرير مواقع فى الضالع والبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى عناصر من مليشيات الحوثى الموالية لإيران مصرعهم، فيما جُرح آخرون غرب منطقة باجة حجر شمال غربى الضالع.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات المشتركة والحزام استهدفت موقعاً حوثيًا فى منطقة "التِّنامى" غرب "باجة حجر"، كانت عناصر المليشيات تتمركز فيه وسلاحها الذى موهته بين الأشجار.

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إلا أن القوات المشتركة باغتتهم بالقصف العنيف، وهو ما أدى إلى مصرع وجرح جميع من كانوا في الموقع، فضلًا عن تدمير السلاح الذى كان بحوزتهم.