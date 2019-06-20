كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا ترفض تورط روسيا في إسقاط طائرتها فوق أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الاشارة الى امكانية تورط روسيا في اسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 17 فوق اوكرانيا في عام 2014.، مشيرا الي انه لا يعتقد ان النتائج التي توصل إليها فريق تحقيق دولي "صحيحة على الاطلاق" لانها تستند الى الاشاعات.

و اضاف ان ماليزيا "غير سعيدة لانها اصبحت قضية سياسية حول كيفية اتهام روسيا بارتكاب الأخطاء من البداية ". كما صرح فريق التحقيق العام الماضي انه كان مقتنعا بان نظام صواريخ بوك المستخدم لاسقاط الطائرة جاء من اللواء 53 الصاروخي المضاد للطائرات التابع للجيش الروسي، ومقره مدينة كورسك الروسية.

