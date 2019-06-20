شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مناظير طبية بنصف مليون جنيه قبل تهريبها بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس محاولة تهريب مجموعة من المناظير الطبية ، أخفاها راكب عربى الجنسية داخل حقائبه فور وصوله من السعودية ، لبيعها للأطباء وتحقيق مكاسب مادية ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه .

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صرحت مصادر جمركية بمطار القاهرة ، أن اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة ،اشتبه ماجد موسي رئيس وردية الجمارك فى راكب عربى، حاول الاندساس وسط المعتمرين للهروب من رجال الجمارك ،و قام إكرامى عبد اللاه وجهاد الوكيل رئيسا القسم بتفتيش حقائب الراكب ، حيث تم العثور على المناظير الطبية بين طيات ملابسه، والتى يصل ثمنها إلى اكثر من نصف مليون جنيه .

قرر جمال عبد الفتاح مدير جمارك الصالة الموسمية اتخاذ الاجراءات القانونية مع الراكب وتحرير محضر بالمضبوطات بناء على تعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك .