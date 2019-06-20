شكرا لقرائتكم خبر عن 30 تقريرا لـ"الاقتراحات والشكاوى" امام جلسة البرلمان العامة.. الأثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال ثلاثون تقرير للجنة الاقتراحات الشكاوى منها تقرير بشأن إقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (396) لسنة 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون.

كما يناقش أيضا 29 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى بشان اقتراحات برغبة مقدمة من النواب ووافقت عليها لجنة الاقتراحات.

ومن المقرر أن يحيل المجلس تلك التقارير الى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء فيها وهذه الاقتراحات.