شكرا لقرائتكم خبر عن 4 اجتماعات للجنة الشئون العربية بمجلس النواب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجن الشئون العربية بمجلس النواب اربع اجتماعات الأسبوع المقبل برئاسة النائب أحمد رسلان، لمناقشة عدد من القضايا التى تهم الشأن العربى كما يلى: 1: يناقش الاجتماع الأول المقرر عقده صباح السبت ما اتخذته اللجنة الفرعية للسودان من إجراءات. Advertisements 2: يناقش الاجتماع الثانى صباح الأحد طلبات إحاطة مقدمة من النائب حمدى عبد الوهاب والنائبة شادية خضير حول تأخر ربط الطرق الدولية السريعة والدور الدبلوماسى لوزارة الخارجى فى إطار تفعيل قانون الاستثمار وجذب المستثمرين. 3: يناقش الاجتماع الثالث اليوم الأحد طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد الشريف حول نقل القنصلية المصرية بالكويت والهجوم من بعض النواب بطريقة غير لائقة عن السفارة القنصلية المصرية 4: يناقش الاجتماع الرابع يوم الاثنين الأمن الغذائى المصرى

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