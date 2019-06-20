بعد انسحابها من المغرب.. 10 مشترين لمصانع «بومبارديي»

بعد فترة الشك والغموض التي سادت عقب إعلان العملاق الكندي في مجال صناعة الطيران، بومبارديي، قراره الانسحاب من كل من المغرب وايرلندا؛ كشف وزير الصناعة والتجارة، مولاي حفيظ العلمي، أن 10 عروض لشراء مصانع الشركة الكندية بالمغرب جرى تقديمها حتى الآن.

وقال الوزير، الذي كان يشارك في معرض دولي لصناعات الطيران، لموقع «ميديا24»، إن الإقبال الكبير للمستثمرين على شراء مصانع بومبارديي بالمغرب كان مفاجئا، موضحا أن عملية التفويت قد تأخرت بفعل هذا الإقبال الكبير.

وكان مولاي حفيظ قد سارع، منذ إعلان الشركة الكندية قرارها، إلى تأكيد استمرار مصانعها المغربية، واحتفاظها بنحو 400 من العاملين والأطر، بعد تفويت المواقع الإنتاجية لمالك جديد.