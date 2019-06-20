إيران تعلن إسقاط طائرة أمريكية جنوب البلاد

أقر مسؤول في الجيش الأمريكي بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة (درون) بصاروخ إيراني في المياه الدولية، فجر اليوم الخميس.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم كشف هويته، إنّ الطائرة “كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز”، حسبما نقلت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

وفي ساعة مبكرة اليوم، أعلنت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان، أنها رصدت طائرة مسيرة من طراز “غلوبال هوك”، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك في ولاية هرمزغان، المطلة على خليج عمان.

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وأشار البيان أن القوات الجوية الفضائية تمكنت من إصابة الطائرة، وإسقاطها.

وتشهد المنطقة “توترا” متصاعدا من قبل الولايات المتحدة، ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015)، إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، أخيرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات “أبراهام لنكولن”، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات، أو المصالح الأمريكية.