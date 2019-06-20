ملف أساتذة الطب الموقوفين ينتقل إلى طاولة العثماني

ترافع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أمام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على ملف الأساتذة في كليات الطب المعنيين بقرار التوقيف الأخير.

وقالت النقابة في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، إن لقاء جمع مجلسها الوطني برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الثلاثاء، تم خلاله التطرق بالدفاع والمرافعة لملف أساتذة كليات الطب الموقوفين.

وتقول النقابة، إن العثماني عبر عن تفهمه للمطالب المشروعة للأساتذة الباحثين، ووعيه بوضعية الأزمة التي تعيشها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، واستعداده للعمل على إيجاد حلول ناجعة وإرساء جو ثقة، والعمل على تجاوز الأزمة التي تعيشها كليات الطب.

يشار إلى أن ثلاثة أساتذة بمختلف كليات الطب تم توقيفهم عن مزاولة مهامهم خلال الأسبوع الماضي، بحجة عدم الاخلال المهني، فيما يقول الأساتذة إنه تم توقيفهم على خلفية آرائهم الداعمة لحراك طلبتهم في كليات الطب والصيدلة.