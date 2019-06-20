24 حكما بالمؤبد بمحاكمة قادة محاولة الانقلاب بتركيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حكمت محكمة تركية، اليوم الخميس، على 24 شخصا بالسجن مدى الحياة، بمن فيهم قائد سلاح الجو السابق ومستشار سابق للرئيس رجب طيب إردوغان، بعد إحدى المحاكمات الرئيسية للمتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل في عام 2016.

ومن بين هؤلاء، حكم على 17 بالسجن المؤبد 141 مرة، لإدانتهم "بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري، وقتل 139 شخصا ومحاولة اغتيال الرئيس إردوغان، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية.

وبدأت محاكمة 224 مشتبها بهم من بينهم أكثر من 24 جنرالا كبيرا سابقا، في أيار/مايو 2017 في أكبر قاعة محكمة في البلاد في مجمع سجون في بلدية سينجان في أنقرة.

وقد بنيت القاعة بغرض استيعاب جلسات المحاكمات المرتبطة بمحاولة الانقلاب وهي تتسع لنحو 1558 شخصا.

ومن بين المتهمين في القضية الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه انقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشل التي أسفرت عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، لكنه ينفي ذلك بشدة.

وتتضمن الاتهامات ضد المتهمين الرئيسين انتهاك الدستور واستخدام الإكراه والعنف، في محاولة لإطاحة البرلمان والحكومة التركية والتسبب في قتل 250 مواطنا ومحاولة قتل 2735 مواطنا.

وذكرت وسائل إعلام ان النيابة طلبت الشهر الفائت 252 حكما مشددا بالسجن المؤبد بحق حوالي 40 متهما. وهي أحكام تنطلي على ظروف سجن أكثر قسوة وتشددا.

كما طالبت النيابة بإدانة المتهمين عن "سفك الدماء" في ليلة الانقلاب، داعية إلى إنزال عقوبة السجن 55,800 سنة للمتهمين جميعا بتهم إصابة 2,558 مواطنا و177 عنصرا في قوى الأمن.

ومنذ تموز/يوليو 2016، اعتقلت قوات الأمن التركية عشرات آلاف الأشخاص للاشتباه بصلاتهم بالانقلاب بموجب حال الطوارئ التي أعلنت لعامين وانتهت العام الفائت.

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وأطلقت السلطات نحو 290 محاكمة مرتبطة بمحاولة الانقلاب، انتهت 261 منها بإدانة 3,239 متهما حسب بيانات وزارة العدل التركية.

ومثل في القضية 26 جنرالا كبيرا من بينهم القائد السابق للقوات الجوية اكين اوزتورك، ومحمد ديسلي شقيق القيادي البارز بالحزب الحاكم سابان ديسلي، الذي عين في أيلول/سبتمبر الفائت سفيرا لأنقرة في هولندا.

كما تضم علي يازجي المستشار العسكري السابق لإردوغان وليفنت توركان مساعد رئيس الأركان آنذاك خلصوي آكار، الذي عين وزيرا للدفاع في تموز/يوليو 2018.

وتضم القضية 176 متهما محبوسا و35 متهما أفرج عنهم على ذمة القضية، و13 متهما فارا من بينهم غولن، حسب وكالة الأناضول الرسمية.

وطالبت النيابة في أيار/مايو بالبراءة لـ12 متهما لم تسمهم بالإضافة لفصل قضية ال 13 متهما متوارين، عن القضية الرئيسية.

وتتهم السلطات التركية العشرات من المتهمين في هذه القضية بالانتماء إلى "مجلس السلام في الوطن"، وهو الاسم الذي يعتقد أن مدبري الانقلاب أطلقوه على أنفسهم ليلة الانقلاب.

وأسفرت محاولة الانقلاب ليل 15 إلى 16 تموز/يوليو 2016 عن مقتل 248 شخصا، وفق الرئاسة التركية، عدا عن 24 قتيلا من مخططي الانقلاب.

وأنكر الكثير من المتهمين خلال الجلسات التي استمرت عامين أي صلات بحركة غولن أو محاولة الانقلاب الفاشلة.