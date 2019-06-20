انخفاض الدولار الأميركي وارتفاع اليوان الصيني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفضت قيمة الدولار، اليوم الخميس، إذ يتجه صوب أكبر انخفاض له على مدى يومين، منذ بداية العام الحالي بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأميركي، إلى استعداده لخفض سعر الفائدة في الشهر المقبل. ووصلت قيمته بالشيكل إلى 3.58.

ويلمح المركزي الأميركي، كما يفعل نظرائه في العالم مثل البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الأسترالي، هذا الأسبوع، إلى الحاجة لمزيد من التحفيز النقدي لدعم النمو، ما دفع العملات ذات العائد الأعلى نسبيا مثل الدولار الأسترالي والوون الكوري للارتفاع.

وقد نزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية، أمام سلة من العملات المنافسة، 0.3 بالمئة. ونزل المؤشر 0.5 بالمئة إلى أقل مستوى في ستة شهور مقابل الين الياباني عند 107.47 ين.

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وواجه الدولار ضغوطا إضافية بعد أن انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية، لأجل عشرة أعوام، إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين.

وقد عززت توقعات خفض المركزي الأميركي لسعر الفائدة الكرونة النرويجية، إذ ارتفعت 0.8 بالمئة مقابل الدولار، ونحو 0.5 بالمئة مقابل اليورو، وسط توقعات واسعة النطاق في الأسواق بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة.

وارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع، وسط ضعف الدولار واسع النطاق، ومؤشرات على أن الصين والولايات المتحدة تعودان إلى مائدة المفاوضات لحل نزاعهما التجاري.