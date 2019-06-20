نظام السيسي يتيح للتلفزيون الإسرائيلي بزيارة قبر مرسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في الوقت الذي فرض النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السياسي، حظرا على وسائل الإعلام ومحاطات التلفزة العربية والمصرية من التصوير في تخوم المقبرة في حي نصر في القاهرة التي دفن بها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، سمح لطاقم التلفزيون الإسرائيلي الرسمي "كان"، بالتجوال في المكان وفي شوارع العاصمة المصرية.

وحط الطاقم الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء بالتزامن مع جنازة مرسي وبعد أقل من 24 ساعة من وفاة الرئيس المعزول أثناء جلسة محاكمة بقضية تخابر مع قطر، وقال التلفزيون الرسمي المصري إنه تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة توفي على إثرها.

ويأتي سماح السلطات المصرية للطاقم الإسرائيلي بالتجوال بحرية قبالة المقبرة وشوارع القاهرة، وكورنيش النيل، في الوقت الذي منعت قوات الأمن المصرية حتى عائلة الرئيس مرسي من حضور جنازته، واقتصر الحضور على نجله المسجون و2 من أشقائه ومحاميه فقط، فيما تواصل فرض طوقا أمنيا وتمنع عامة الشعب والإعلام العربي من الاقتراب من المقبرة.

كما رفضت السلطات الأمنية السماح لأنصاره وأقاربه بدفنه أو الصلاة عليه أو حتى تقديم العزاء لأسرته سواء في القاهرة أو بمسقط رأسه في محافظة الشرقية، حيث طلبت العائلة دفن مرسي في مسقط رأسه في قرية العدوة بالمحافظة الشرقية.

وتجول المراسل الإسرائيلي كيس في شوارع العاصمة المصرية ناقلا الانطباعات وواصفا الوضع على أنه عادي وطبيعي بعد ساعات من دفنه، قائلا إن "الدراما الكبيرة التي حدثت خلال مداولات محاكمة مرسي ووفاته في قفص الاتهام ودفنه فجرا وسط حراسة مشددة لقوات الأمن المصرية، كل ذلك لم يكن له ذكر بالشارع المصري وكأن شيئا لم يحدث".

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واستعرض كيس في تقريره تناول محطات التلفزة والفضائيات التابعة لنظام السيسي لخبر وفاة مرسي على أنه حدث هامشي، دون الإشارة إلى منصبه -الرئيس السابق-وتصويره على أنه إنسان عادي.

كما تجول المراسل الإسرائيلي في شوارع العاصمة المصرية وجلس في مقهى شعبي وسط القاهرة، وظهر وهو يتصفح كبرى الصحف المصرية، قائلا "لا يوجد أي ذكر لخبر وفاة مرسي".

ووقف كيس قبالة المقبرة التي دفن بها مرسي، ليستعرض تفاصيل دفنه، وعاد التلفزيون الإسرائيلي إلى شوارع العاصمة المصرية، حيث يقول إن أي مصري لا يبدي استعدادا للحديث أمام الكاميرا الإسرائيلية، لكنه ينقل عن صحفي مصري قوله إن مرسي بالنسبة للمصريين بات من صفحات الماضي، وإن العاصفة الاحتجاجية تقتصر على شبكات التواصل الاجتماعي ويديرها نشطاء من جماعة الإخوان المسلمين.