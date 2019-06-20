ألف مستوطن يقتحمون المقامات التاريخية بكفل حارس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم نحو ألف مستوطن فجر اليوم الخميس، بلدة كفل حارس شمالي مدينة سلفيت، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة المقامات التاريخية، بحماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مواطنون في البلدة، أن المستوطنين اقتحموا البلدة عقب انتشار قوات كبيرة من جيش الاحتلال في أحيائها، واعتلاء أسطح عدد من منازلها، وإغلاق مداخلها ونصب حواجز عسكرية.

ومنعت قوات الاحتلال، المواطنين من التحرك في المنطقة، بدعوى تأمين اقتحام المستوطنين، الذين وصلوا بعدة حافلات لـ كفل حارس، لأداء طقوس تلمودية في ثلاث مقامات دينية بالبلدة.

ووفر جيش الاحتلال، الحراسة لاقتحام ألف مستوطن لبلدة كفل حارس لأداء طقوس تلمودية في عدد من المقامات بالبلدة.

يذكر أن المستوطنين يعمدون عادة إلى اقتحام مساجد ومقامات دينية إسلامية لتأدية طقوس دينية فيها، واستفزاز مشاعر المواطنين الفلسطينيين، وإثارة الشغب فيها، في محاولة لتبرير فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على تلك المواقع.

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ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر بلدة كفل حارس، بذريعة وجود قبور يهودية فيها، في حين أنها مقامات إسلامية وعربية تاريخية.

ويرجع أسباب الاستهداف للمقامات الدينية التاريخية، إلى أغراض استيطانية بغلاف أيديولوجي وسياسي وديني، بادعاء أن هذه الأماكن تخصهم منذ قديم الزمان، تمهيدا لطرد المواطنين الفلسطينيين.

وتعرف بلدة كفل حارس بكثرة الآثار الدينية، وتضم قبور عدد من الأنبياء مثل "ذو الكفل"، و"يوشع بن نون" التي تقع وسط البلدة، بالإضافة لمقامات تاريخية مثل قبر "ذي اليسع"، و"بنات يعقوب" والمعروف بـ "بنات الزاوية"، فضلا عن خربة تعرف باسم "دير بجال".