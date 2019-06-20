صرف المساعدات النقدية القطرية لـ 60 ألف أسرة بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شرعت فروع بنك البريد في قطاع غزة صباح اليوم الخميس، صرف مساعدة نقدية من دولة قطر لـ 60 ألف أسرة فقيرة، بواقع 100 دولار لكل أسرة.

وتجمع المئات من المواطنين من أرباب الأسر الفقيرة أمام فروع بنك البريد في القطاع لاستلام المساعدة القطرية.

وأعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير، محمد العمادي، أمس الأربعاء، أن اللجنة ستبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بدءا من، صباح الخميس، لـ 60 ألف أسرة في قطاع غزة.

وقال العمادي إن هذه المساعدات ستكون بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة حسب الآلية المتبعة سابقا وعبر مكاتب البريد في محافظات القطاع.

كما وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة عن بدء صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة، وأوضحت الوزارة أن الصرف سيكون بالإضافة إلى الخميس، أيام الأحد والإثنين والأربعاء من الأسبوع المقبل في جميع فروع مكاتب البريد في محافظات القطاع.

Advertisements

وأكدت الوزارة أن الصرف سيكون للمستفيد شخصيا بعد اصطحابه بطاقة الهوية، وصورة عن الهوية الشخصية.

وذكرت أن على المستفيد التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف مرتين، والالتزام بمواعيد الصرف حسب الحروف الأبجدية.

وتصرف قطر منذ أشهر طويلة مساعدات نقدية لعشرات آلاف العائلات الفقيرة في قطاع غزة، حيث يعاني سكان الشريط الساحلي من واقع اقتصادي ومعيشي غاية في التعقيد بسبب الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي يفرضها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عليهم.