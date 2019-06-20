إصابتان في حادث طرق قرب شفاعمرو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان في حادث طرق مروع بين شاحنتين وقع على شارع 79 عند مفرق "أفيك" قرب مدينتي شفاعمرو وحيفا، صباح اليوم، الخميس.

وقدمت الطواقم الطبية التي استدعيت إلى المكان العلاجات الأولية للمصابين وجرى نقلهما بسيارتي إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت جروحهما بأنها متوسطة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

مصرع 143 شخصا بينهم 42 عربيا منذ مطلع العام

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وفي سياق متصل، لقي 143 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2019، 13 منهم في الأسبوعين الماضيين.

وبلغ عدد العرب الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 42 شخصا، وفي موازاة لقي 36 شخصا من المجتمع العربي مصارعهم في ذات الفترة من العام الماضي، أي ارتفاع بنسبة 17٪ في عدد الضحايا من المجتمع العربي.