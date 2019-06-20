شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم دورة تدريبية بعنوان "نحو زواج ممتع" بالمكلا والان مع التفاصيل

نظمت جمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم بقاعة فندق موج بمدينة المكلا دورة تدريبية بعنوان ( نحو زواج ممتع ) للشباب المقبلين على الزواج قدمها المدرب عبدالله أحمد باجعمان أخصائي علم نفس سلوكي معرفي ورئيس مؤسسة ثبات للتدريب والاستشارات مدرب معتمد لبرنامج تأهيل الشباب لسوق العمل ومستشار اجتماعي معتمد لدى الأكاديمية البريطانية لتطوير الموارد البشرية وعضو الجمعية السعودية للتدريب وتطوير الموارد البشرية.

واستعرض المدرب للشباب المشاركين بالدورة عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بالحياة الزوجية الممتعة وشرح كيفية التعامل بين الزوجين الرجل والمرأة ولعبة الأزواج وليلة العمر والطرق الجديدة لحل المشكلات الزوجية.

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معرفاً للمشاركين بعض الواجبات والمسئولية التي يجب أن تقوم بها المرأة نحو زوجها وكذلك الرجل نحو زوجته ليعيشوا حياة ممتعة سعيدة قادرين على حل مشكلاتهم من خلال المعاشرة الزوجية والتحلي بالصبر داعياً الشباب المقبلين على الزواج إلى ضرورة أن يصلوا صلاه الاستخارة قبل الزواج مستعرضاً بعض الآيات القرآنية والدلائل التي تنص على متعة الحياة الزوجية والواجبات التي تقع على الزوجين الرجل والمرأة.

شاكراً الحاضرين من الشباب على تفاعلهم والتزامهم بالحضور للدورة لمعرفة أسباب الزواج الممتع والخطوات والطرق التي يجب أن يتبعها الشباب المقبلين على الزواج .

حضر الدورة الشيخ سعيد باوزير المدير التنفيذي لجمعية التكريم لتعليم القرآن الكريم و زكي بامؤمن المدير التنفيذي لمؤسسة نفع التنموية وعدد من الشباب المقبلين على الزواج بالمكلا .