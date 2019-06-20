شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يناقش بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لمدينة تريم والان مع التفاصيل

ناقش اجتماع عقد، اليوم ، بمدينة سيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ،مكونات مشروع الصرف الصحي بمدينة تريم ضمن مشروع مجاري مدينتي سيئون وتريم وايجاد المعالجات المناسبة للإشكاليات المتوقعة أثناء تنفيذ المشروع في موقعي محطة المعالجة والرفع والشبكات . الجدير ذكره أن مشروع مجاري مدينتي سيئون وتريم الذي يتم تنفيذه بتمويل مشترك من قبل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والحكومة اليمنية بتكلفة 65 مليون دولار يتكون من أربعة عقود رئيسية ، ويشرف على المشروع شركة المهندسون الاستشاريون المصريون.

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