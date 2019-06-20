شكرا لقرائتكم خبر عن 'العون' للتنمية توقع مذكرة شراكة مع جامعة سيئون والان مع التفاصيل

جرى يوم أمس، بمدينة سيئون التوقيع على مذكرة شراكة نوعية بين مؤسسة العون للتنمية وجامعة سيئون والسلطة المحلية ومكتب الشباب والرياضة في بوادي حضرموت في اطار دعم التعليم الاكاديمي والدعم المجتمعي.

وتضمنت المذكرة التي صادق عليها وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء علي يسلم باشعيب بعد أن وقعها عن مؤسسة العون للتنمية المدير التنفيذي عبداللاه بن عثمان وعن جامعة سيئون رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري تضمنت ضم نادي سبورتكس الرياضي الى أقسام كلية التربية البدنية بكلية التربية بجامعة سيئون المزمع افتتاحها في العام الاكاديمي القادم.

واشاد وكيل المحافظة بما تقدمه مؤسسة العون للتنمية في دعمها وشراكتها مع السلطة في العديد من المجالات لاسيما الجانب التربوي والتعليمي بحضرموت الوادي، مشيرا بأن ضم مركز سبورتكس الرياضي التابع لمؤسسة العون للتنمية ستكون له الاستفادة القصوى في تكوين نواة قسم التربية البدنية لكلية التربية بجامعة سيئون لما يحتويه من معدات وأجهزة رياضية وإداراتها أكاديمياً والتي سيستفيد منها شباب حضرموت لممارسة هواياتهم الرياضية لهدف الحفاظ على الشباب وابعادهم عن الانحرافات والسلوكيات المنبوذة من المجتمع .

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بدوره عبر رئيس جامعة سيئون الاستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري عن شكره وتقديره لمؤسسة العون للتنمية على هذا الدعم الذي سيسهم في إيجاد البيئة المحفزة في الإعلان عن قسم التربية البدنية بكلية التربية بالجامعة العام الأكاديمي القادم ان شاء الله، مؤكدا بأن المركز الذي سيتم إدارته أكاديميا في الرقي بالواقع الرياضي والبدني لشباب حضرموت الوادي والصحراء في جانب التدريب والتأهيل .

فيما عبر المدير التنفيذي لمؤسسة العون للتنمية عبداللاه بن عثمان عن سعادته في دعم جامعة سيئون والذي يأتي ضمن أهداف ورسالة المؤسسة مشيراً بأن سعادة المؤسسة تكمن في هذه اللحظات برسم لوحة جمالية في استراتيجية جديدة لمثل هذه الشراكات بين المؤسسة والسلطة المحلية وجامعة سيئون ومكتب وزارة الشباب والرياضة في أن تجعل من مركز سبورتكس الرياضي قسماً في كلية التربية أو كلية للتربية البدنية صباحاً وخدمة للمجتمع في الفترة المسائية، متمنيا للكلية النجاح والتوفيق في إدارته شاكرا الجميع على التعاون والتفاهم المشترك ورسم قصة نجاح جديدة لشبابنا ومجتمعنا .

حضر مراسيم التوقيع مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة العون للتنمية محمد سالم الصبان.