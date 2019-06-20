شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني ينزع ألفي لغم حوثي في حرض والان مع التفاصيل

تمكنت الفرق الهندسية لقوات الجيش الوطني، من انتزاع كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية حرض شمالي محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة، إن الفرق الهندسية انتزعت أكثر من ألفي لغم أرضي وعبوة ناسفة، من مزارع الخضراء والنسيم بمديرية حرض، حسب ما ذكر مكتب "مسام" الإعلامي أمس الأربعاء.

وتنوعت تلك الألغام بين الفردية والمدرعة بالإضافة إلى القذائف المتفجرة والعبوات الناسفة، وكما زرعت الميليشيا قبل دحرها من المزرعتين، كميات كبيرة من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة بشكل هستيري في محاولة فاشلة منها لإعاقة تقدم قوات الجيش الوطني.