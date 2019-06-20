اليمن يحتل المركز الأول على خارطة أزمات الغذاء في العالم

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أظهرت نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في بلادنا، ديسمبر 2018، لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن 63 ألفاً و500 شخص في اليمن وصلوا لأول مرة لمرحلة الكارثة، ولا يملكون ما يأكلون.
وأشارت نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل الأخير للفترة من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، إلى أن المناطق الأشد تأثراً من انعدام الأمن الغذائي -المرحلة الثالثة وما فوقها- في محافظات الحديدة وعمران وحجة وتعز وصعدة.
وتنقسم مراحل انعدام الأمن الغذائي إلى خمس مراحل هي، الأولى الحد الأدنى، والثانية الشدة، والمرحلة الثالثة الأزمة، والرابعة الطوارئ، والمرحلة الخامسة الكارثة، وتعبر المرحلة الثالثة وما فوقها عن انعدام الأمن الغذائي الحاد الشديد.
وجاء اليمن في المركز الأول على خارطة أزمات الغذاء في العالم عام 2018، حيث بلغ عدد الأشخاص غير الآمنين غذائياً في اليمن 20.1 مليون شخص بدون المساعدات الغذائية الإنسانية أو 15.9 مليون شخص مع المساعدات الغذائية الإنسانية.
وعلى الرغم من وجود المساعدة الغذائية الإنسانية، باتت مشكلة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن خطراً داهماً يهدد حياة ملايين اليمنيين، مما يعكس الشدة العالية جداً لانعدام الأمن الغذائي بين بعض الفئات السكانية التي باتت تقاسي الجوع وغير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.
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