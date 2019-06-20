شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري يتحدث عن جولة ثالثة من مواجهات تعز ومقتل 17 حوثياً والان مع التفاصيل

تحدث قائد عسكري عن جولة ثالثة من الموجهات في هذه المعركة الأخيرة خلال أيام بمحافظة تعز.

وأكد العقيد عبد الباسط البحر، نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، المتحدث الرسمي باسم «المحور» في تصريح نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة اليوم الخميس " مقتل «17 انقلابيا وإصابة آخرين من الانقلابيين في معارك مستمرة ومواجهات شرسة، منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، والتي لا تكاد تهدأ حتى تشتعل من جديد في الجبهة الشرقية».

وقال إن «المواجهات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تحصينات ميليشيات الانقلاب في الجبهة الشرقية في السلال وسوفتيل والجعشة ومحيط القصر والتشريفات ومحمد علي عثمان ووادي صالة والشرف، كما تم تدمير آليات الميليشيات».

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وأضاف: «كما تم استهداف أماكن تمركز للقناصات وتفكيك مفخخات وتطهير حقول ألغام وفتح ثغرات فيها»، مشيرا إلى أن «هذه الجولة الثالثة من الموجهات في هذه المعركة الأخيرة خلال أيام، كما شهدت جبهات شمال غربي المدينة مواجهات وقصفا عنيفا متبادلا خلال الساعات الماضية وكذلك في جبهة أرياف تعز في حيفان حيث تم التصدي لمحاولة تسلل للميليشيات هناك ومقتل اثنين من قياداتها».

وفي السياق، أكد مصدر عسكري أن «قوات الجيش الوطني تستمر في توغلها بمديرية ماوية، شرق مدينة تعز، وسيطرت في معارك، الثلاثاء، على عدد من المواقع والمرتفعات الاستراتيجية التي تطل على عدد من المناطق في المديرية التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية وصولا إلى مشارف منطقة شعنب ومنطقة حبيل صلاح».

وأوضح أن «عملية السيطرة جاءت بعد عملية عسكرية وعملية التفاف ناجحة نفذتها القوات من منطقة حلحال التابعة لمنطقة تورصة بمديرية الأزارق المحاذية لماوية والواقعة غرب محافظة الضالع»، وأن «المعارك استمرت لساعات واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية، فيما تكبدت ميليشيات الانقلاب الخسائر البشرية والمادية».