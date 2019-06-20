شكرا لقرائتكم خبر عن عبدون يتفقّد سير اختبارات الشهادة الثانوية بمجمع الشهيد عمر بارشيد والان مع التفاصيل

تفقّد وكيل وزارة التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات مدير مكتب الوزارة بحضرموت جمال سالم عبدون سير اختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي بمجمع الشهيد عمر بارشيد بمنطقة العيون بمديرية غيل باوزير.

وأكد الوكيل عبدون خلال جولته التفقدية بالقاعات الاختبارية بضرورة الاستفادة من الأجواء الجيدة والاستقرار الملحوظ الذي تشهده جميع المراكز الاختبارية منذ اليوم الأول الذي جاء ثمرة من ثمار الإعداد والتهيئة الجيدة والمبكرة، وترجمة حقيقية للدعم الكبير والمساندة المستمرة من قبل الراعي الأول للقطاع التربوي والتعليمي محافظ محافظة حضرموت – قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وأشار الوكيل عبدون إلى أن ما تحقق من انجاز لهذه المنطقة والمتمثل في استكمال طلابها وطالباتها مرحلتهم الدراسية الثانوية لأول مرة في تاريخ المنطقة وخوضهم اختبارات الشهادة الثانوية في مجمعهم التربوي والتعليمي محفزاً الطلاب والطالبات على ضرورة التركيز والمراجعة والحرص على تحقيق نتائج مشرفة في التحصيل العلمي على مستوى المحافظة والجمهورية.

وأشاد الوكيل عبدون بأهمية مثل هذه التدخلات التربوية والتعليمية في السنوات الماضية وما يحصده اليوم أبناؤها من مكاسب على مستوى البنية التربوية والتعليمية وتوفير الامكانات الضرورية لاستمرار الفتاة في المراحل الدراسية كافة.