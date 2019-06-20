موقع دولي: عدد نفوس العراق سيصل إلى 81 مليون نسمة عام 2050

وقال الموقع في إحصائية له لشهر حزيران لعام 2019 اطلعت عليها الخليج 365، إن عدد "نفوس العراق الحالي يبلغ 40 مليوناً و380 ألفاً و568 شخصاً، في حين سيرتفع العدد في عام 2030 إلى 53 مليوناً و297 ألفاً و666 شخصاً".



وأضاف الموقع، أن عدد "نفوس العراق سيصل في عام 2050 إلى 81 مليوناً و490 ألفاً و359 شخصاً"، مبينة أن "العراق يشكل حالياً نسبة 0.52% من عدد نفوس (في العالم) وهو في المرتبة 36 من بين دول العالم الأخرى".

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