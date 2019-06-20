الأمير وليام وكيت يشعران بالحزن والقلق... والسبب امرأة!

وذكر تقرير لصحيفة The Sun أن أحد الدراجين المرافقين لموكب الثنائي الملكي صدم امرأة عجوزاً في الـ83 من عمرها.

ونقلت الصحيفة عن أحد شهود العيان قوله إن الشرطي الذي كان يقود الدراجة توجه إلى المكان الخاطئ من الطريق وأن هذا ما سبب وقوع الحادثة.



وأضاف: "صدمتها الدراجة ما دفعها إلى الاستدارة قبل الانهيار على الأرض". ولفت التقرير إلى أنه تم على إثر ذلك نقل المرأة إلى المستشفى وأنه تبين إصابتها بكسر في الحوض وبضعة جروح، مع الإشارة إلى أن حالتها مستقرة.



وكشف أن دوق ودوقة كامبريدج أعربا عن أسفهما لوقوع الحادث، وأرسلا الورود للضحية مع رسالة عبرا فيها عن حزنهما متمنيين لها الشفاء العاجل.

وجاء في تقرير لموقع The Mirror أنهما يعتزمان زيارة المرأة التي تدعى إيرين في المستشفى. ونقل عن ناطق بلسانهما قوله: "يشعران بالحزن والقلق العميقين". وأفاد بأنهما تواصلا مع أسرتها للاطمئنان إلى حالتها الصحية.