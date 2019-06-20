بالفيديو: تعلمي تقشير الثوم بثوانٍ وتفادي رائحته على اليدين

وأظهر الفيديو سيدة تقوم بغرس رأس السكين في كل فص ثم سحبه من بين الفصوص الأخرى. وبمجرد غرس السكين في فص الثوم والسحب إلى الخارج بلطف، ينسلُ بشكل سلس، وبدون القشرة التي تتطلب إزالتها جهدا في العادة.



شاهد الفيديو وتعرف على الطرق العديدة لتقشير الثوم: شاهد الفيديو وتعرف على الطرق العديدة لتقشير الثوم:

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