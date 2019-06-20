سقوط مقذوف حوثي بمدينة الشقيق السعودية بلا أضرار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سقوط مقذوف معادٍ أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقرب من محطة تحلية المياه بمدينة الشقيق السعودية.

وأضاف التحالف العربي، في بيان الخميس، أن المقذوف الذي أطلقته مليشيا الحوثي على محطة المياه بمدينة الشقيق لم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو تلفيات، مشيرا إلى أن إعلان الحوثي استهداف محطة مياه سعودية يمثل اعترافا صريحا باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين ويرقى إلى كونه جريمة حرب.

وأوضح أن الجهات العسكرية والأمنية السعودية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه في الاعتداء الإرهابي على محطة المياه، مؤكدا محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ للهجوم الإرهابي على مدينة الشقيق بالقرب من منطقة جازان، بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

وشدد ‬التحالف على أنه سيتخذ إجراءات صارمة وعاجلة لردع المليشيا الإرهابية بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل ضربة صاروخية على المملكة العربية السعودية.. وأضافت: "نحن نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع شركائنا وحلفائنا".