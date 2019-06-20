قطاع عقارات دبي.. فرص واعدة للاستثمار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - القطاع العقاري في دبي، لطالما شكّل واحة جاذبة للاستثمارات، خاصة مع ما تتمتع دبي به من بنية تحتية وتشريعية متطورة، وبات القطاع محط أنظار المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم.

ومع اقتراب إكسبو 2020 دبي، تزداد جاذبية هذا القطاع بالنسبة للمستثمرين، حيث يشهد سوق عقارات دبي حركة متزايدة منذ بداية العام.

وتُظهر أرقام دائرة الأراضي والأملاك في دبي اهتماما قويا بالقطاع حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في دبي بنسبة 33 % لتبلغ 34 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام مقارنة بـ 24 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2018، وتشير توجهات السوق إلى أن الطلب ما يزال مرتفعاً خاصة على المناطق الفاخرة.



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ووفق بيانات منصة بيوت.كوم، فإن المشاريع العقارية بالقرب من موقع معرض اكسبو 2020 في دبي باتت تحظى باهتمام متزايد من قبل المستثمرين.

وبالتزامن مع تسليم الوحدات العقارية في بعض هذه المشاريع مثل دبي الجنوب ومدينة ميدان، تظهر تقارير السوق العقاري في دبي توفر مجموعة كبيرة من الوحدات العقارية بأسعار معقولة ضمن هذه المناطق، وتعد دبي الجنوب من أبرزها بعوائد استثمارية تصل إلى 11٪ وفقا للموقع.

يذكر أن إكسبو دبي سينطلق في أكتوبر 2020 ويستمر ستة أشهر، ومن المتوقع بحسب دراسة لشركة إرنست آند يونج أن يسهم المعرض بواقع 122.6 مليار درهم في اقتصاد الإمارات حتى 2031.